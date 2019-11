Bruno Ramires é aposta firme de Filipe Martins

Chegado este verão ao Feirense proveniente do CSA, Bruno Ramires parece estar a conquistar o seu espaço no conjunto fogaceiro. Depois de um natural período de adaptação, no qual até alinhou pelos sub-23, o médio foi titular nos últimos três jogos do Feirense.





Assumindo a posição mais recuada do meio-campo, a preponderância de Ramires ficou bem patente no jogo com o Mafra. O jogador de 25 anos ganhou nove dos 11 duelos que disputou e teve um acerto de 89 por cento no capítulo do passe. Nesse sentido, a quebra no segundo tempo dos fogaceiros teve muito a ver com o facto de ter sido admoestado com um cartão amarelo antes do intervalo, facto que limitou a sua ação (acabou substituído à passagem do minuto 61).Perante este cenário, é expectável que Bruno Ramires volte a ser titular no jogo deste domingo entre Feirense e Nacional.