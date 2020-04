Bruno Ramires 'na primeira pessoa': do gel de banho ao "machão" que virou "chorão"

A rubrica 'Na Primeira Pessoa' tem sido uma das iniciativas do Feirense nesta fase de isolamento social e, nesta terça-feira, chegou a vez de Bruno Ramires se dar a conhecer. O médio-defensivo não precisou de ir ao passado para apresentar a "brincadeira mais divertida" que assistiu na carreira.





"Aqui, no Feirense, temos uma brincadeira incrível. Deixamos um colega tomar banho tranquilo e, quando ele se prepara para se vestir, metemos-lhe gel de banho no corpo ou no cabelo e ele tem de ir outra vez ao banho. Um dia, fiz isso quatro vezes ao mesmo jogador! Ficou doido comigo alguns dias...", contou o brasileiro.No que à "alcunha mais caricata de um colega de equipa" diz respeito, Ramires recorda o episódio que desmascarou um "machão". "No Cruzeiro, joguei com um central chamado Manoel que dizia sempre que era muito forte, machão, e que nunca se emocionava. Numa viagem de avião, para Florianópolis, houve uma turbulência incrível e ele começou a chorar e a dizer que, se morresse, tínhamos de dizer à mãe dele que ele a amava muito. Mal o avião aterrou, toda a equipa foi para cima dele a chamar-lhe chorão", relata.O camisola 5 dos fogaceiros foi também vítima de uma praxe que o fez transpirar de nervosismo assim que chegou à equipa principal do Cruzeiro. "Eu tinha 19 anos e o Cruzeiro tinha muitos jogadores famosos como o Júlio Baptista, o Rafael Sóbis ou o Tinga. A minha praxe foi cantar e contar a minha história de vida em cima de uma mesa. Sempre que tentava falar, todos interrompiam, batiam palmas e gritavam. Fiquei super nervoso, todo suado, camisola colada ao corpo e quase sem conseguir dizer uma palavra", afirma o trinco que, nesse ano, foi campeão brasileiro.Se Bruno Ramires não fosse futebolista profissional, teria seguido o ensino ou a arte do progenitor: "Seria professor de educação física ou teria seguido o meu pai, ele era motorista de camião e andava pelo Brasil inteiro."O brasileiro matou ainda a curiosidade dos adeptos ao dizer as suas preferências em matéria de 'hobbies', filmes/séries, comida ou música."Hobbies: Jogar playstation, brincar com o meu filho e estar com a minha esposa e famíliaFilmes/séries: Cidade de Deus, Velocidade Furiosa, Prison Break e Casa de PapelComida: Esparguete à bolonhesaMúsica: Bom samba, pagode e funk"