Bruno Ramires recupera o ritmo

Bruno Ramires chegou ao Feirense nos últimos dias do mercado e, por essa razão, falhou o encontro frente ao Leixões, no passado dia 31.





Ainda à procura de se entrosar dentro do grupo de trabalho, o médio tem aproveitado esta paragem para se integrar da melhor forma no plantel, mas não só. Sem competir desde maio, altura em que defrontou o Santos ao serviço do CSA, em jogo do Brasileirão, Ramires procura também recuperar os índices físicos, a fim de conseguir afirmar-se também como mais uma opção à disposição de Filipe Martins.Esse será, de resto, o único aspeto que poderá atrasar a integração do centrocampista no lote de escolhidos do técnico, uma vez que a adaptação ao futebol português não será um problema. Com um passado ligado ao Moreirense, clube que representou em 2017/18, Ramires já conhece o futebol luso, pelo que esse aspeto está salvaguardado.