Bruno Silva assina pelo Feirense

O jogador de 31 anos assinou até ao final da época e vai competir pela posição na ala esquerda com Lucas Silva e Diogo Brás, juntando-se às 9 opções para o eixo defensivo que o Feirense já possuia.

Após a contratação de Washington , também ele livre no mercado, é a vez de Bruno Silva vestir a camisola do Feirense e assinar pela equipa fogaceira, também como jogador livre.O lateral esquerdo é o mais recente reforço da equipa liderada por Ricardo Sousa e conta já com alguma experiência no futebol português, onde já atuou pelo Gil Vicente, Moreirense, Mafra, Vilafranquense e Felgueiras, sendo mais um nome com experiência no plantel de Santa Maria da Feira.