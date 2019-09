Capitão Cris procura estreia

Numa altura de pausa para recolocar o foco no regresso às vitórias, Filipe Martins tem uma boa notícia na preparação para o jogo de sábado, em casa, frente ao Chaves. Cris está recuperado da tendinite no tendão de Aquiles que o fez perder o início da temporada.





Aliás, o capitão dos fogaceiros até já esteve no banco no último jogo, diante do Leixões, e está a aproveitar estes dias até ao regresso da competição para recuperar o ritmo e poder mostrar-se pronto ao técnico par ao duelo de candidatos no Estádio Marcolino Castro. Na posição mais recuada do miolo tem jogado o jovem Afonso Brito, com apenas 19 anos.Uma prova de que o plantel tem como força mesclar jovens jogadores com potencial e outros com a experiência de grandes palcos. Basta para isso recordar que, atrás do trinco, joga uma dupla de centrais composto por Ícaro e Ricardo. Cris renovou no fim da última época e busca a terceira subida à Liga com o seu Feirense.