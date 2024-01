Carnejy Antoine reforça ataque do Feirense

Depois de Diego Callai, o Feirense garantiu mais um reforço para o plantel de Ricardo Sousa e anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Carnejy Antoine, avançado haitiano de 32 anos.Já com 21 internacionalizações pela sua seleção, o experiente ponta de lança representou o Torreense na primeira metade da época, contribuindo com um golo e quatro assistências em 13 jogos.No seu currículo, Antoine conta já com uma subida de divisão, ao serviço do Casa Pia, tendo ainda realizado 11 partidas pelos gansos na 1.ª Liga, antes de rumar ao Hapoel Haifa, de IsraelNos fogaceiros, o avançado vai vestir a camisola 19.