Caso das apostas no Feirense: Kunle Soname suspenso

Kunle Soname, acionista do Feirense, foi suspenso por 23 dias e punido com o pagamento de uma multa de 408 euros em âmbito de processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina. De notar que Kunle Soname foi condenado por incompatibilidade de funções sendo dono de uma casa de apostas na Nigéria e simultaneamente presidente da SAD fogaceira. O Conselho de Disciplina (CD) também multou a SAD em 4.896 euros. Tiago Calisto foi ilibado de todas as acusações, assim como o próprio Kunle Soname e a SAD sobre as suspeitas de combinação de resultados.





Em causa estava a alegada "participação em apostas desportivas de jogo oficial de agente desportivo" de clube "participante em competições organizadas pela FPF". Sobre Kunle Soname, o CD considerou que "perante a factualidade constante (...) este arguido foi até, pelo menos, 23 de setembro de 2020, presidente do conselho de administração da Feirense, SAD, sendo que, em tal período, manteve participação social em sociedade que explora uma casa de apostas (a Bet9ja). Nessa medida, verificado o incumprimento de dever legal, resultou igualmente demonstrado que a conduta deste arguido foi dolosa (como dolo direto) porque consciente e voluntária. Além disso, cumpre concluir, dizendo que a tal conduta se afigura culposa, juridicamente censurável por manifestamente indiferentes e contrárias aos valores protegidos pelo ordenamento jurídico-disciplinar", pode ler-se no acórdão.