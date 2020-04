Chamada do Feirense despertou "sensação incrível" em Ícaro

Ícaro tem sido um dos esteios do Feirense esta temporada. A cumprir a terceira passagem pelo emblema de Santa Maria da Feira, o central tem 7 golos marcados em 129 jogos de castelo ao peito. Não é, por isso, de estranhar a sua entusiasta reação quando, perto do começo do último verão, foi contactado para voltar…





"Sempre senti que, um dia, eu ia regressar ao Feirense. Na altura, quando me telefonaram, senti uma imensa felicidade, não só eu, mas a minha família também. Ficámos muito felizes por voltar a representar este clube, esta cidade, estas cores que sempre me acolheram da melhor forma. Foi uma sensação incrível", explicou o defesa brasileiro que, neste domingo, respondeu às perguntas que os adeptos lhe foram fazendo ao longo dos últimos dias.Como já sente em casa por paragens fogaceiras, o camisola 4 não teve de pensar muito para aceitar regressar ao Feirense e indicar o momento mais alto que viveu ao serviço do clube. "Essa pergunta não é muito difícil de responder. Foi o ano da subida de divisão e o jogo em Chaves. Empatámos 1-1 e garantimos a subida. Foi uma festa tremenda, não só nossa como de toda a cidade. Foi, sem dúvida, o melhor momento que eu vivi no Feirense", lembra, em referência à partida da última jornada da 2ª Liga, em 2015/16.Ressaltando a "boa localização", a "boa culinária" e "as muitas amizades" que Santa Maria da Feira lhe trouxe, Ícaro aponta o empate a zero, no Estádio do Dragão, em 2016/17, como o seu melhor jogo pelos fogaceiros. Quando a pergunta é saber quem mais o inspira dentro de campo, Ícaro fala da importância dos que lhe são mais próximos. "A minha família. Desde que comecei a minha carreira, a família sempre me apoiou em tudo e é por eles que eu dou tudo dentro de campo. Em todos os jogos dou o meu melhor com eles no pensamento", atesta.Porém, as últimas respostas foram as mais divertidas. É que nisto de permitir perguntas a adeptos, nem sempre é linear. Lá vêm colegas ou ex-colegas deixar um contributo sempre precioso de partilhas e vivências experienciadas no balneário e no relvado. No caso, tratou-se de Caio Secco, Fati, Tiago Silva e Luís Rocha…O guarda-redes perguntou quem era o melhor massagista de Portugal: "Ó Caio, o melhor massagista eu não sei quem é, mas o segundo é, com toda a certeza, o Sr. Manuel Barbosa [massagista do Feirense há vários anos e pessoa muito querida dos jogadores]. O primeiro devem ser todos os outros [risos]."Fati, extremo do Feirense que Ícaro considera o elemento "mais engraçado" do plantel, questionou o brasileiro sobre quem é o jogador que mais o fintou desde que joga no clube. Já Tiago Silva, hoje ao serviço dos ingleses do Nothingham Forest, foi um pouco mais longe nos termos da pergunta: "Estás recuperado dos maus-tratos que te dava nos treinos?""Fati e Tiago Silva, vocês achavam que me fintavam e me tratavam mal nos treinos, é isso? Meus amigos, isso não é bem assim… Eu não fico de braços cruzados, não! Aqui é meter o pé e ‘pau’, ‘pau’, ‘pau’", garantia, com gargalhadas à mistura, o central que é o jogador mais utilizado da equipa de Filipe Rocha, com 27 jogos somados esta temporada.Por último, Luís Rocha, que agora joga no Farense e é rival direto na luta pela subida à 1ª Liga, perguntou quem era o colega com mais estilo com quem Ícaro partilhou balneário. O brasileiro sabia bem onde a pergunta queria chegar… "Ó Rocha, não sei quem foi o jogador com melhor estilo, mas há uma coisa que nunca me esqueço: aquele dia em que tu chegaste de camisa de xadrez e bota de lenhador. Estava fraco!!!!"Como não poderia deixar de ser, o defesa-central deixou ainda uma mensagem aos adeptos, centrada sobretudo na árdua fase em que toda a sociedade vive: "Queria agradecer a todos que me fizeram perguntas e deixar uma mensagem de força, de fé e de esperança para que possamos ultrapassar este momento juntos e que, rapidamente, voltemos a estar todos juntos. Obrigado a todos os adeptos e Força Feirense!"