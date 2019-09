Chegou a hora de Guilherme Ramos

Acometido por uma rotura muscular na face interna da coxa direita, Ricardo vai desfalcar a equipa de Filipe Martins durante as próximas quatro a seis semanas, o que deixa Guilherme Ramos bem lançado para entrar no onze inicial.

O defesa-central formado no Sporting já havia sido orientado por Filipe Martins no Mafra e até foi titular no primeiro jogo oficial da época, com o V. Guimarães, para a Taça da Liga. Desde então, os experientes Ricardo e Ícaro assumiram o eixo da defesa e Guilherme Ramos foi esperando pela sua oportunidade.

Essa oportunidade para voltar a alinhar como titular está perto de chegar e deve acontecer já sábado, diante do Berço, para a Taça de Portugal. Guilherme jogou grande parte do jogo em Coimbra, pois aos 25 minutos rendeu Ricardo. Com 1,91m, o defesa tem a capacidade física e aérea a seu favor.

Nos 65 minutos que jogou em Coimbra, Guilherme Ramos somou três interceções de bola, seis duelos ganhos, um deles no ar, 12 passes certos, um deles longo, e ainda um drible.