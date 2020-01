Christian é baixa importante para o início da 2.ª volta

Foi já perto do final do dérbi com a UD Oliveirense, mais concretamente aos 87 minutos, que Christian viu cartão amarelo, perfazendo a impeditiva série de cinco admoestações no campeonato. O médio vai, assim, falhar o jogo do próximo domingo, fora, com o Vilafranquense, que marca o início da 2° volta.





Indiscutível no meio-campo, o experiente canhoto será baixa de vulto dos fogaceiros para o desafio com a equipa de Filipe Moreira. O camisola 10 tem 19 jogos e dois golos esta temporada, contando já com o mesmo número de tentos que assinou por Nacional e P. Ferreira, respetivamente, nas duas últimas épocas, emblemas com os quais subiu à Liga NOS. Quer repetir a proeza em Santa Maria da Feira.