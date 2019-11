Christian está de regresso ao onze do Feirense

Uma das figuras de proa desta temporada do Feirense, Christian prepara-se para voltar ao onze inicial do Feirense, esta tarde, em casa do Sp. Covilhã.O médio foi poupado por Filipe Rocha no jogo da Taça de Portugal, frente ao Ac. Viseu, sendo agora trunfo para Filipe Rocha naquela que é a partida que abre a 11ª jornada da 2ª Liga.Christian tem dois golos em 12 jogos pelos fogaceiros e só não jogou mais devido a uma expulsão em jogo com o Nacional que o fez falhar uma receção ao Varzim.