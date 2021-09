Cinco reforços recebem o certificado internacional

O Feirense já pode contar com as novas contratações feitas na última semana do mercado de transferências, visto que todos os extra comunitários receberam o certificado internacional que os permite estarem inscritos para as competições profissionais.





O médio colombiano William Palacios já está integrado nos trabalhos de Rui Ferreira há mais tempo do que os seus novos companheiros de equipa Shimaga, Charles, Oche e Mathias, que chegaram mesmo no último dia do defeso e foram apresentados de uma assentada só.Mesmo assim, o treinador Rui Ferreira entende que as novidades no plantel devem adaptar-se ao paradigma do futebol português e principalmente às ideias do técnico e, como tal, não deve apostar em nenhum como titular. No entanto, o líder fogaceiro tem espaço no banco de suplentes se surgir alguma oportunidade para estreia.