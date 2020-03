Com esta defesa Caio pode estar tranquilo

A série invicta do Feirense obedece a duas ordens lógicas. Maior eficácia, claro está, mas, acima de tudo, uma maior solidez defensiva, algo que tem marcado a vigência de Filipe Rocha no comando técnico dos fogaceiros.

A equipa de Santa Maria da Feira sofreu somente um golo nos últimos 5 jogos e Caio Secco apenas foi batido num último lance da vitória em Chaves (2-1), o que não mudou nada no triunfo feirense, pois os transmontanos apenas atingiram o tento de honra.

Mais, em 15 jogos com o treinador natural da cidade vizinha de Espinho à frente do conjunto santamariano, a baliza do guarda-redes brasileiro ficou a zeros em oito… O Feirense é, deste modo, a segunda melhor defesa da prova, com 18 golos consentidos, apenas mais dois do que os sofridos pelo líder Nacional.