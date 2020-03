Com Filipe Rocha ninguém brinca

Exigência, rigor, disciplina, confiança. São virtudes que se podem extrair da avaliação de Vítor São Bento a Filipe Rocha, técnico com quem o guarda-redes trabalhou no Sp. Covilhã. Nos serranos, o treinador chegou com a equipa em penúltimo e acabou em 6º, nos fogaceiros assumiu a equipa no 12º posto, já está no 3º…cada vez mais próximo dos dois desejáveis postos de subida.





"Quando ele chegou ao Sp. Covilhã, as coisas não estavam bem, mas conseguiu arrumar a casa. Foi buscar jogadores importantes em janeiro e conseguiu pôr-nos a jogar à maneira dele. Demorou o seu tempo, mas passou-nos confiança, dizia que podíamos ganhar a qualquer equipa, deu-nos aquele empurrãozinho", afirmou o guardião.A aparência séria que o treinador transmite para o exterior é a mesma que aplica no trabalho diário. "É muito exigente, durante o treino não há brincadeiras, é um perfecionista. Tudo o que é pormenor seja defensivo ou ofensivo ele quer que trabalhemos no treino como se fosse no jogo. Por exemplo, a treinar as bolas paradas a tendência é haver algum desleixo, mas com ele não! Bati o meu recorde pessoal de três jogos seguidos sem sofrer golos na época passada", relata Vítor São Bento.O Feirense sofreu apenas um golo nos últimos 6 jogos e é já a 2ª melhor defesa do campeonato. Os métodos do treinador também resultaram na Feira.Filipe Rocha já disse mais do que uma vez que o Feirense não é equipa de segurar resultados. O agora guarda-redes dos gregos do Xanthi especifica esta filosofia do técnico. "Ele até é um treinador muito ofensivo. Dizia que os primeiros 15, 20 minutos são os mais importantes do jogo. A ideia seria marcar o mais cedo possível e depois procurar o segundo, o terceiro… As outras equipas iriam abaixo", explica. Na Grécia, Vítor é colega de Fábio Sturgeon, que está emprestado pelo Feirense. "Nós estamos sempre atentos…ele ao clube dele e eu ao míster", contou ainda. Também o médio Eduardo Teixeira, cedido pelo Sp. Braga, joga na mesma equipa.