Conselho de Disciplina abre inquérito à SAD do Feirense

As secções profissional e não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciaram a abertura de um processo de inquérito à SAD do Feirense. Na base está, como se pode ler no comunicado da secção profissional, a ligação de Kunle Soname, líder da SAD fogaceira, a uma casa de apostas na Nigéria.





"O Conselho de Disciplina tomou conhecimento (i) da notícia publicada no jornal "O Público", na sua edição de 03/08/2020, intitulada "Liga permite dono de casa de apostas no futebol profissional", na qual se dava conta de que "Kunle Soname é dono da Bet9ja, uma das maiores plataformas africanas de apostas desportivas, e lidera ilegalmente a SAD do Feirense sem ter sido detectado pelos organismos que gerem a modalidade"; bem como, (ii) do comunicado da Liga Portugal, daquela mesma data, intitulado "Liga Portugal desconhece incompatibilidade associada ao administrador da SAD do CD Feirense", destaca.É com essa base que foi determinada a instauração de um processo de inquérito, algo também avançado pela secção não profissional que, segundo o próprio comunicado, também recebeu uma denúncia do "departamento de Integridade e Compliance da FPF, referindo, nomeadamente, notícia publicada na edição escrita de 3 de agosto de 2020 do jornal "Público", relativa a eventual fraude".Assim, o 'arranque' destes processos de inquérito está relacionado com as notícias vindas a público e não com queixas vindas da Liga, visto que nenhuma deu entrada no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.