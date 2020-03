Craque do Barcelona anima isolamento de Fati

Ansu Fati é um dos jogadores mais promissores da atualidade, mas poucos sabem da ligação que o craque do Barcelona tem com Fati, do Feirense. Os dois homens do ataque são primos e falam regularmente, como, por exemplo, aconteceu ontem. As videochamadas servem para quebrar a rotina deste isolamento forçado que, praticamente, todo o mundo está a viver.





Mas comecemos a história pelo início. Numa política de contacto permanente entre jogadores e adeptos, o Feirense promoveu, ontem, um 'Takeover', rubrica nas redes sociais onde um atleta mostra o seu dia-a-dia completo, publicando vídeos e fotografias desde que acorda até se deitar. Foi isso que fez Fati. O extremo, que no verão passado chegou da UD Oliveirense, acordou bem cedo e deixou logo uma mensagem de ‘bom dia’ aos fogaceiros. Seguiu-se um pequeno-almoço… especial. Apesar de estar a cumprir um plano alimentar rigoroso, Fati não abdica de comer 'Estrelitas', cereais que mereceram uma foto e um pedido de desculpa ao nutricionista. Ainda com cara sonolenta, o jogador fotografou-se a lavar os dentes, imagem que recebeu, como resposta, muitos 'emojis' sorridentes. Nas histórias que ia publicando no Instagram, o Feirense sugeria alguma interação aos adeptos, colocando perguntas sobre o que Fati ia fazendo.Seguiu-se o primeiro treino do dia. Aproveitando a varanda e o sol, o extremo mostrou alguns exercícios de pernas, umas flexões e até uns malabarismos com bola. Passadas umas horas, voltou à cozinha para preparar uns peitos de frango, bem temperados com pimentos vermelhos e verdes. Sem direito a sobremesa calórica, seguiu-se um animado jogo de futebol na consola, com os golos a serem festejados com toda a emoção e até com alguns passinhos de dança tipicamente africanos. Seguiu-se a conversa com o primo Ansu, ele que com apenas 16 anos se estreou na equipa principal do Barcelona e com 17 anos e 40 dias marcou na Champions, passando a ser o mais jovem jogador a fazer um golo na principal competição da UEFA.Para o final da tarde, Fati ainda tinha mais um treino marcado, desta vez no jardim e de finalização com uma baliza improvisada com uma árvore. Sempre de sorriso na cara, o extremo voltou a brincar com os adeptos e fez alguns vídeos diretamente do ‘mini Marcolino’, como lhe chamou. Bife de peru, arroz branco e uma maçã foi o jantar de ontem e para a hora de descanso uma boa série: "A lista negra". Pouco antes das 22 horas, uma última mensagem de apelo para que "todos fiquem em casa para que, o mais rápido possível, possamos voltar a ter uma vida normal". E foi dormir…