Crença na subida ganha outra vida

Derrota em Faro, queda para o 13º lugar, o 1º ficou a 17 pontos, o 2º a 13. Era este o negro cenário para o Feirense ao final da 13ª jornada do campeonato. Daí para cá, os comandados de Filipe Rocha ainda não perderam, ocupam o 7º posto e recuperaram 7 pontos para os lugares da desejada subida.





Se, na última meia dúzia de partidas, os fogaceiros não perderam, nas últimas cinco são, a par do Mafra, a equipa com melhor sequência, com 11 pontos somados como resultado de três vitórias e dois empates.Assumindo o comando técnico dos de Santa Maria da Feira no dia 12 de novembro, Filipe Rocha, ao cabo de quase três meses, sabe bem da dificuldade que tem sido embalar o candidato à subida que lhe foi confiado até perto dos lugares de discussão pela promoção.Fechado o mercado de inverno e com os necessários reajustes no plantel, o Feirense parece ter encontrado o caminho dos melhores resultados para acalentar a crença na subida que, comprovada pelo entusiasmo das bancadas do Marcolino de Castro no último domingo, está cada vez mais viva.