Criatividade no resguardo

Edson Farias a fazer cardio na garagem, Diga pernas e abdominal na varanda, Christian corrida e skipping no jardim e Fati a usar o ginásio do condomínio onde vive para uma sessão de musculação. São exemplos de como os jogadores fogaceiros se têm exercitado nesta fase de resguardo caseiro.





Em isolamento social mas bem ativos, Filipe Rocha pode estar seguro de que os seus jogadores não vão esmorecer no trabalho, logo agora que os fogaceiros estão numa série de seis vitórias consecutivas e com a zona de subida cada vez mais perto de ser alcançada.Noutro prisma, a SAD do Feirense tem nova página no Facebook. Assim, tudo o que for relativo à equipa principal, aos sub-23, sub-19 e sub-18 são matérias para acompanhar nesta nova página daquela conta de rede social dos santamarianos: http://bit.ly/2WkyiCW.