Cris: «Acima de tudo está a nossa saúde e a de quem nos rodeia»

Depois de ontem a SAD, auxiliada pelo seu departamento de comunicação, ter deixado uma ilustrativa mensagem nas redes sociais de como tomar todas as medidas cuidadosas para evitar o contágio do Coronavírus, Cris foi hoje porta-voz de um plantel do Feirense que se encontra resguardado em casa desde a última quinta-feira.

"Como todos sabem, estamos a atravessar uma situação preocupante. O perigo de contágio é grande e as entidades entenderam melhor suspender os jogos. Nós, jogadores, entendemos perfeitamente a situação e deixamos um apelo para que todos tomem as medidas preventivas para evitar a propagação do vírus. É difícil ficar em casa, não treinar e não jogar, mas, acima de tudo está a nossa saúde e a de quem nos rodeia. Não descure os avisos. Seja prudente. Temos de estar todos unidos nesta luta para que rapidamente a nossa vida volte ao normal", afirmou o capitão dos fogaceiros, equipa que ocupa o 3.º lugar da 2.ª Liga.

Para além do plantel, também todo o staff se encontra em isolamento voluntário. Uma pausa que, no plano desportivo, chegou na pior altura: o Feirense vem de 6 vitórias consecutivas e não perde há 11 jogos!