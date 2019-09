Cris agarrou o miolo na estreia depois da lesão

Uma lesão no tendão de Aquiles fez Cris perder os primeiros cinco jogos oficias da temporada, mas, já no pleno das suas capacidades físicas, Cris foi titular à frente da defesa na vitória diante do Chaves (1-0) e os números não enganam no que à qualidade da sua exibição diz respeito.





O médio acertou 79% dos passes (11 num total de 14), ganhou 67% dos duelos (dois em três), fez oito desarmes e sete interceções.Domingo, ao que tudo indica, Cris será de novo escolha inicial na partida em casa da Académica, cidade onde é acarinhado, pois marcou seis golos em 91 jogos com a camisola da Briosa entre 2007 e 2010. Aos 35 anos, o trinco cumpre a 12ª época sénior no Feirense, totalizando 319 jogos.