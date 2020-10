Cris é baixa de última hora para o União de Montemor

Filipe Rocha não vai poder contar com Cris no início da caminhada dos fogaceiros na Taça de Portugal, esta tarde, a partir das 15 horas, no reduto do União de Montemor. O capitão queixou-se de uma dor abdominal na véspera do jogo, o que fez com que o médio ficasse em Santa Maria da Feira.





Por outro lado, Ruca recuperou da lesão sofrida em jogo diante do Vilafranquense e entra de novo nas opções.