Cris e o regresso à titularidade

Cris foi novidade no onze inicial do Feirense frente ao Casa Pia, regressando à titularidade após paragem de um mês devido a lesão. Num jogo em casa, Filipe Rocha também apostou no argumento da mística para lançar o capitão de novo na competição.





Os problemas físicos têm condicionado um pouco o médio esta temporada, ele que conta com três jogos, mas, nos três, assumiu a condição de titular e, com ele em campo, a equipa não perdeu (empates com Casa Pia e Académica e vitória sobre o Chaves).O próximo desafio está marcado para sábado, em casa do Estoril, e o camisola 17 espera continuar entre os eleitos do técnico fogaceiro. Cris tem 321 jogos pelo emblema de Santa Maria da Feira, estando, neste momento, na 12ª época ao serviço da equipa principal do clube.