Cris: «Não nos passa pela cabeça que o campeonato não se retome»

A possibilidade da 2ª Liga não terminar nem se coloca no seio do balneário do Feirense. A recuperação na tabela classificativa desde o 12º ao 3º lugar e o esforço diário dos jogadores neste período de isolamento social para manterem a forma física fazem Cris rejeitar em absoluto tal cenário.





"Estamos todos focados e preparados para que isso aconteça. Não nos passa pela cabeça que o campeonato não se retome. Temos trabalhado sete dias por semana para que esta paragem não se reflita muito em termos físicos. Psicologicamente, estamos motivados para dar sequência aos bons resultados que estávamos a ter antes da paragem e confiantes que podemos continuar a somar vitórias. Faltam 10 finais que queremos vencer. Estamos com grande ambição de voltar a dar alegrias aos nossos adeptos", afirmou o capitão dos fogaceiros.O capitão respondeu, esta segunda-feira, a perguntas dos adeptos e, melhor do que ninguém, o médio saberá explicar em poucas palavras o que é a "mística feirense". "Numa só palavra diria resiliência. A mística feirense é dar sempre o máximo, nunca virar a cara à luta e tentar sempre atingir os nossos objetivos. O que digo a quem chega a este clube é que será sempre aplaudido pelos adeptos se der o máximo em todos os jogos. Essa é a nossa cultura. É isso que os adeptos esperam de nós em qualquer estádio ou contra qualquer adversário: dar tudo pelo emblema que temos ao peito", pormenorizou.Capitanear a equipa principal do clube da sua cidade e do seu coração é, indubitavelmente, uma grande alegria: "É um orgulho muito grande ser capitão do meu clube do coração. Tenho tido essa responsabilidade e gosto de a ter. Tento passar a nossa mística aos mais jovens e aos jogadores que vêm para o clube. Esta mística é bem mais do que palavras, ele é muito mais feita por exemplos práticos. A forma como todos os dias trabalhamos, o exemplo que damos dentro e fora de campo é que leva a que gostem e respeitem um capitão do Feirense. É fundamental passar para todos os jogadores a nossa ambição e o nosso amor pelo clube."Formado no Feirense e a cumprir a 12ª época sénior no clube, Cris ainda recuperou os seus melhores momentos com o castelo da Feira ao peito. "A estreia pela equipa principal do Feirense, logo no meu primeiro ano de sénior e na primeira jornada do campeonato. Foi o início de toda a minha carreira; a estreia na 1ª Liga, que era um sonho meu. Foi com a Académica e contra o Sporting; mais recentemente, a subida de divisão do Feirense em Chaves, com o meu filho e com a minha esposa na bancada ao lado de muitos feirenses. Ajudar o meu clube a voltar à 1ª Liga era outro grande objetivo meu", partilhou.Se Ricardo Benjamim e Fábio Espinho estão a tirar o nível I de treinador de futebol, Cris já saltou essa etapa, ele que se vê no futuro como um bom adjunto, e ligado ao seu clube de (quase) sempre. Para já, com 36 anos, ainda se sente com condições para continuar a carreira de futebolista. "Ainda me sinto preparado para jogar, quer em termos físicos, quer psicológicos. Tenho muita vontade para treinar diariamente e uma mente aberta para continuar a aprender e a evoluir. No futuro, quero continuar ligado ao futebol. Já tirei o nível I de treinador e conto tirar o nível II já no próximo ano. Um dia gostava de fazer parte de uma equipa técnica, penso, por exemplo, que tenho perfil para ser treinador adjunto. Gostava muito, tal como o Barge, de continuar ligado ao Feirense após terminar a minha carreira de treinador", perspetivou, por fim.