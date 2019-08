Cris reintegrado no regresso aos treinos

Após a vitória diante do Vilafranquense, na estreia da Liga Pro, o Feirense voltou, esta manhã, aos treinos e Cris foi a grande novidade. O capitão falhou o embate da Allianz Cup, diante do Vitória SC, e também o embate de domingo devido a uma tendinite do Tendão de Aquiles, mas já está totalmente recuperado.





Com o regresso de Cris, o treinador Filipe Martins conta com todo o plantel disponível para a deslocação de domingo ao terreno do Cova da Piedade.