Cris: «Um jogo para mostrarmos a nossa raça»

Saiu lesionado do jogo com o FC Porto B e não vai poder dar o seu contributo à equipa em campo, mas as palavras de um capitão como Cris têm sempre influência. O departamento de comunicação do Feirense sabe muito bem disso e lançou esta tarde uma mensagem do médio nas redes sociais, tendo em vista a deslocação de amanhã a Oliveira de Azeméis.





"Sabemos o esforço que os adeptos fazem para nos acompanhar nos jogos fora. Amanhã, jogamos aqui bem perto. É um dérbi. Um jogo para nós, feirenses, mostrarmos a nossa raça", afirmou Cris, referindo-se à partida de amanhã, em casa da UD Oliveirense, um dérbi regional que mexe sempre de alguma forma nos jogadores.Para além das palavras do capitão (natural, curiosamente, do concelho de Oliveira de Azeméis) que tem mais de 300 jogos pela equipa principal do Feirense, antigos jogadores dos de Santa Maria da Feira também alimentaram o orgulho santamariano ao longo da semana nas redes sociais da SAD fogaceira. Foram os casos de Luciano, Siaka Bamba e Porcellis.