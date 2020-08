Cris: «Vemos a nova época como uma continuidade do que estávamos a fazer até à paragem»

Cris motiva a equipa do Feirense a seguir com a forma que vinha exibindo até à interrupção da 2ª Liga em março. Mesmo que já estejamos numa nova época, o capitão expõe qual é a vontade da equipa treinada por Filipe Rocha.





"Acima de tudo, vemos a nova época como uma continuidade do que estávamos a fazer até à paragem do campeonato em março. Temos um objetivo para cumprir... Como se sabe, o nosso percurso foi interrompido de forma abrupta. Queremos voltar fortes, tal como estávamos quando o campeonato foi interrompido", assegurou o médio.O camisola 17, ainda que não saiba se os jogos vão continuar a ser disputados à porta fechada, deseja que o apoio das hostes feirenses seja sentido. "Ainda há uma grande incerteza se vamos ter ou não adeptos nos estádios. Gostaríamos de os ter ao nosso lado, claro. Se for possível, eles serão um aliado de peso para somarmos muitas vitórias. Caso não seja, que fiquem em casa em segurança. Que cada casa seja um mini-Marcolino. Contamos sempre com o apoio deles!", vincou, recorrendo até a um expressão curiosa.Aos 36 anos, o médio-defensivo parte para a 13ª época na equipa principal do Feirense. Nascido a 17 de janeiro de 1984 e envergando, conforme já referido, a camisola 17, foi também num dia 17 que Cris se estreou como sénior pelos fogaceiros. Faz esta segunda-feira...17 anos!"Na minha primeira época, treinávamos várias vezes em Picalhos e no Furadouro. Eram 20 a 25 minutos de autocarro. No inverno vínhamos todos molhados e cheios de frio... Agora, temos condições de trabalho incríveis. Estamos ao nível dos melhores clubes portugueses. Digo mesmo que somos uma referência a nível nacional. Nos últimos anos, foi feito um investimento muito grande por parte desta administração na equipa profissional, no estádio e no complexo desportivo. Uma das primeiras coisas que os reforços que aqui chegam fazem é elogiar estas condições de trabalho. Mas depois há princípios que se mantêm: a mística, a ambição. Ser Feirense é algo muito especial", conta.O experiente centro-campista orgulha-se do seu trajeto no clube onde também cumpriu formação: "O futebol mudou bastante e há cada vez menos exemplos de jogadores que fazem toda a carreira, ou praticamente toda, no mesmo clube. O meu trajeto orgulha-me muito. Tive a felicidade de saltar dos juniores para a equipa principal e ser logo titular nessa época. A formação deve ser sempre uma aposta e nesta casa há esse princípio. Às vezes, os mais jovens conseguem logo jogar, outras vezes têm de sair para voltarem mais maduros. Vejo aqui jovens valores com a nossa mística e que podem fazer vários anos na equipa principal como eu."No balanço entre conquistas e fracassos, Cris enumera os feitos e "um amargo de boca": "Festejei uma subida de divisão, duas permanências históricas na 1.ª Liga, uma delas com um 8.º lugar... Ganhei ao FC Porto e ao Sporting CP. Estive nos quartos-de-final da Taça de Portugal e duas vezes muito próximo da 'final four' da Taça da Liga. Principalmente nestes últimos anos, as conquistas têm sido incríveis. Ficou um amargo de boca em não ir um pouco mais longe nessas três ocasiões nas duas taças. Não sendo o nosso grande objetivo das épocas, mas todos gostaríamos de ter dado essa alegria aos nossos adeptos e de ter levado o nome do CD Feirense a uma fase tão avançada de uma competição."Sobre a atualidade do Feirense, o capitão fala dos sentimentos negativos que geraram os cinco meses sem competição, mas, por outro lado, assegura que há energia nos treinos. "Existe um misto de tristeza e de frustração por não estarmos a fazer o que mais gostamos. Este regresso aos treinos tem sido positivo. Sinto o grupo muito motivado para voltar a competir e para dar continuidade ao nosso trabalho. Claro que a saúde está em primeiro lugar, mas vai tudo correr bem no regresso do futebol. Estou muito confiante", finalizou.