David Luís operado ao joelho

David Luís sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador já foi operado, tudo correu bem e encontra-se em casa em repouso. A SAD do Feirense deu a triste notícia na manhã deste domingo, com uma mensagem de apoio: "Estamos contigo David Luís. Vais regressar mais forte."





Já ontem, na vitória sobre o Vilafranquense, o plantel quis homenagear o colega e Mica, autor do primeiro golo da equipa, até correu para o banco e mostrou para as câmaras a camisola de David Luís, mas a maioria dos olhares estavam em Ícaro caído na área devido a um choque com o guarda-redes adversário.David Luís contava apenas com três jogos pelos fogaceiros, muito graças ao bom momento de forma que Zé Ricardo atravessa.