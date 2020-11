David Luís voltou a jogar 18 meses depois. O lateral-esquerdo do Feirense foi lançado por Filipe Rocha no jogo da Taça de Portugal, diante do Amora, e recorreu às redes sociais para demonstrar a sua satisfação pelo regresso aos relvados. "Obrigado a todos que me ajudaram nestes meses difíceis. Voltei a fazer o que mais amo nesta vida. Foco total", escreveu o brasileiro.





Figura indiscutível na subida de divisão do Famalicão, em 2018/19, David Luís sofreu uma lesão grave no arranque da época seguinte, ao serviço do Chaves, onde não chegou a jogar. O Feirense acreditou nas suas capacidades, deu-lhe tempo e condições para terminar a sua recuperação. Agora, já foi lançado e é mais um elemento importante para Filipe Rocha.Davidson, seu antigo colega no V. Guimarães, foi um dos que reagiu ao regresso do esquerdino: "Craque! Bom ver-te de volta. Vai para cima porque o melhor está para vir."