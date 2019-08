De olhos postos na melhoria de eficácia

Depois do triunfo frente ao Vilafranquense na primeira jornada, o Feirense perdeu com o Cova da Piedade e empatou com o Ac. Viseu no passado sábado, tendo apontado apenas um golo nos últimos dois jogos. Perante a ineficácia no momento de atirar à baliza, Filipe Martins pretende utilizar a semana de trabalho que se iniciou esta segunda-feira para melhorar este aspeto.





No embate frente ao Cova da Piedade, os fogaceiros efetuaram 11 remates, tendo marcado apenas da marca de grande penalidade (derrota por 2-1). Já frente ao Ac. Viseu, o Feirense rematou por 12 vezes, mas o encontro terminou com um nulo no marcador. Apesar de ter criado várias oportunidades de golo com os viseenses, o melhor que a turma de Santa Maria da Feira conseguiu fazer foi acertar no poste por duas ocasiões.Com um jogo frente ao Leixões agendado para sábado, às 11 horas, o Feirense vai procurar melhorar o registo ofensivo que tem apresentado e que faz com que o clube seja o qarto pior ataque do campeonato, a par do Estoril.