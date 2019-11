Depois do vídeo, fotos das famílias...nova campanha para encher o Marcolino

Uma semana depois de jogadores e adeptos darem a cara num vídeo de apelo à presença no jogo com o Mafra, o Feirense volta a fazer uma campanha diferente, desta vez com famílias de adeptos.





Dos 8 aos 80, os adeptos deixaram-se fotografar como prova de amor ao clube. Beijos, abraços, sorrisos e até saltos de famílias inteiras podem ser vistos nas redes sociais do emblema de Santa Maria da Feira.O objetivo é claro: ganhar o máximo apoio, desta vez para a receção deste domingo ao Nacional. O vídeo da semana passada ajudou a ter 2500 pessoas no Marcolino, recorde de assistências na última jornada da Liga Pro, bem acima dos 1500 registados no Varzim-Chaves e no Farense-Leixões.