Descontos para quem não pagou quotas durante a pandemia de Covid-19

Depois de um período de alguma anormalidade, no qual alguns sócios não pagaram quotas, seja por constrangimentos financeiros ou por não se poderem deslocar ao estádio, o Feirense lançou uma campanha na qual os associados podem fazer a regularização dos pagamentos.





Nesse sentido, numa campanha que durará até ao dia 17 de julho, o conjunto fogaceiro fará um desconto de 50% para todos aqueles que se atrasaram no pagamento desde fevereiro. O clube anunciou ainda que os sócios que pagaram sempre não serão prejudicados, já que haverá um sorteio de um prémio surpresa para quem manteve até hoje as quotas regularizadas.Para além disto, os sócios podem, a partir de agora, fazer pagamentos usando o multibanco ou o MB Way, devendo os sócios solicitar por e-mail os dados dos valores a pagar.