Diga cresceu a olhos vistos

Tem apenas 22 anos, mas já foi há 5 que se estreou pela equipa principal do Feirense. Diga ainda era júnior de primeiro ano quando foi lançado, de início e diante do FC Porto, na Taça da Liga. De lá para cá, o lateral-direito voltou aos sub-19, cresceu na equipa principal, ganhou minutos na Liga Revelação e nunca desistiu do seu sonho: afirmar-se no clube onde começou a jogar com apenas 6 anos.





Olhando para os números, esta pode muito bem ser a época de afirmação de Diga. Neste momento, já soma 9 jogos e, por este ritmo, pode ultrapassar o que fez em 2018/19, temporada em que jogou por 15 vezes, 12 das quais a titular. A regularidade no onze demonstra a qualidade do jogador e a confiança que o treinador deposita nele, mas há outras estatísticas que ajudam a provar o bom desempenho dentro de campo. O defesa soma, em média, 7 recuperações de bola e 4 desarmes por jogo, vencendo 63% dos duelos disputados. A segurança defensiva é a sua prioridade, mas, com bola, também tem sido o pêndulo que qualquer treinador aprecia: 78% de eficácia de passe. Em termos ofensivos, Diga ainda arrisca pouco a rematar a baliza, optando por tentar servir os colegas como provam os três cruzamentos que tira, em média, por cada partida realizada.Diga já soma 16 encontros na 1.ª Liga, mas, agora, a realidade é outra. Afirmar-se no onze e ajudar o seu clube do coração a subir de divisão serão os seus grandes objetivos da temporada. O primeiro dos desejos está a ser alcançado por mérito próprio.