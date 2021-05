Diga e João Tavares transportam a mística do Feirense

Não é todos os dias que um clube vê dois jovens da sua formação dar cartas na equipa principal e ser titulares indiscutíveis. Mas no Feirense esta tem sido a época de afirmação de Diga e de João Tavares, jogadores de 23 e 22 anos, respetivamente, cujo rendimento mereceu mesmo uma publicação de destaque nas redes sociais. A dupla da 'cantera' já ultrapassou a barreira dos 30 jogos oficiais na presente temporada, cumprindo o sonho de se afirmar na formação principal.





Diga, que até envergou a braçadeira de capitão por alguns minutos na jornada passada, começou nas escolinhas do emblema de Santa Maria da Feira e, há cinco anos, fez a sua estreia na equipa principal. A forte concorrência e a sua juventude foram adiando a 'emancipação' entre os mais velhos, mas a SAD confiou no seu potencial, renovou-lhe contrato e está, agora, a colher os frutos. Tavares chegou ao clube apenas nos juniores, foi emprestado para somar minutos e regressou mais apto para agarrar um lugar na equipa. Fê-lo com sucesso e já leva três golos marcados.Diga e Tavares seguem os passos, por exemplo, do capitão Cris e do diretor desportivo Sérgio Barge, dois pilares da mística Feirense que permanecem na estrutura e já têm sucessores à altura. Noutro contexto, mas também importante tem sido Marcus. O nigeriano, de apenas 21 anos, já leva três de Feirense e é outra aposta de sucesso da SAD. Nos escalões de formação, sub-23 incluídos, o extremo ganhou rodagem de futebol europeu e 'saltou' esta época para a equipa principal e a sua afirmação foi meteórica: 11 golos marcados. É caso para dizer que no Feirense não se olha para o Cartão de Cidadão...