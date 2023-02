Diogo Brás reintegrado nos treinos do Feirense

Eis uma boa notícia para o treinador Rui Ferreira. Depois de quatro meses afastado dos relvados devido a lesão, Diogo Brás já foi reintegrado nos treinos do Feirense.O jovem, de 21 anos, sofreu uma lesão no tornozelo direito em outubro e teve de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, pelo que não pôde dar o seu contributo à equipa nos últimos meses. A aproximar-se da sua melhor forma, o ala direito pode vir a ser uma ajuda importante para a equipa de Santa Maria da Feira nesta reta final da temporada.Chegado ao Feirense no início da época proveniente do Sporting, Diogo Brás tem dois jogos pelos fogaceiros até ao momento.