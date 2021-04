Diogo Viana abre dúvida na lateral

Diogo Viana saiu lesionado no jogo de estreia a titular com a camisola do Feirense e a sua utilização ainda está em risco para a deslocação ao terreno do Benfica B. O ex-Sp. Braga mereceu a confiança de Rui Ferreira e mostrou argumentos válidos para segurar o seu lugar no onze, mas o treinador terá de pensar numa alternativa caso o experiente jogador não recupere.





Até pelo resultado estar 0-0, Edson Farias foi lançado em campo, embora nos minutos finais Diga tenha entrado para lateral, com o brasileiro a avançar para a posição de extremo. Se Edson dá outra propensão ofensiva, já Diga poderá cumprir mais em termos defensivos. Uma dúvida para Rui Ferreira dissipar até à hora do jogo, isto se Diogo Viana não se apresentar nas melhores condições físicas.Recorde-se que o lateral/extremo estava sem jogar há vários meses, chegou ao Feirense no final do mercado de inverno e com Filipe Rocha teve aparições residuais em finais de partidas, curiosamente, sempre no corredor do ataque e não como defesa. Para além de Diogo Viana, o também lateral David Luís é o outro lesionado dos fogaceiros. O plantel de Rui Ferreira não apresenta qualquer castigo para a deslocação ao Benfica Campus.