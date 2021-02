Diogo Viana já treina no Feirense

Foi campeão nacional no FC Porto com Hulk, Lucho González e Raúl Meireles. Cresceu em Alcochete ao lado de muitos craques como Adrien Silva. Agora, é reforço do Feirense e, esta quarta-feira, já treinou às ordens de Filipe Rocha.Diogo Viana, defesa/extremo, deixou o Sp. Braga para ser mais um trunfo dos fogaceiros para atacar a subida. Com 129 jogos na 1.ª Liga e 70 na 2.ª, o antigo internacional sub-21 português chegou a Santa Maria da Feira neste mercado de inverno juntamente com Platiny, avançado que regressa ao Marcolino, onde atuou em 2012/13 e entre 2015 e 2017.O brasileiro já entrou na deslocação a Chaves (vitória do Feirense por 1-0, com golo de Marcus) e voltará a ser opção para a receção deste sábado ao Vilafranquense. Já Diogo Viana precisará de alguns dias para se entrosar com o grupo.