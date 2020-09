Direção e SAD do Feirense trocam acusações

A relação entre direção e SAD do Feirense tem sido tudo menos pacífica, sendo a história conheceu, este sábado, um novo capítulo. Em causa estão supostas dívidas que a Sociedade Anónima Desportiva terá para com a direção do clube, facto que foi tornado público após a realização de um Assembleia Geral.





"A Assembleia Geral, que acabou de realizar-se teve como único ponto de discussão o esclarecimento aos Sócios da relação entre o Clube Desportivo Feirense, a SAD e a empresa Tavistock Global Resource, Ltd, acionista maioritária da SAD.No contrato assinado aquando da alienação dos 70% da nossa SAD, ficou acordado o pagamento de uma verba mensal de 12.500€ para a utilização das nossas instalações e viaturas. Esta obrigação deixou de ser cumprida pela SAD em Janeiro de 2020, acumulando-se, atualmente, uma dívida no montante de cerca de 218 mil EUR. Apesar de insistentes contactos e tentativas de cobrança, esta dívida não foi ainda saldada", podia ler-se no comunicado do clube, que referiu ainda que a SAD nã marcou presença na Assembleia Geral.Ora, ao fim da noite de ontem, a SAD do Feirense fez questão de responder, emitindo também ela um comunicado para esclarecer a situação."De referir que a SAD não compareceu, tendo informado com três dias de antecedência o Senhor Presidente da Mesa que não iria estar presente, uma vez que esta semana chegou a acordo com o Clube quanto à questão da manutenção dos relvados. Por esse motivo e também para evitar concentrações de pessoas em tempos de pandemia, entendeu que não seria necessário estar presente na Assembleia Geral e que a mesma poderia não se realizar.A CD Feirense SAD e a sua acionista Tavistock têm feito um trabalho notável de investimento na sua atividade e nas infraestruturas desportivas do Clube, sendo o Clube Desportivo Feirense, com o investimento efetuado pela SAD e pela Tavistock e que ascende a: 1.000.000 de Euros com a aquisição da SAD; mais de 1.300.000 Euros em infraestruturas (apesar da ala profissional do complexo desportivo continuar por concretizar); 240.000 Euros emprestados pela Tavistock ao Clube para não perder a sua percentagem no capital social da SAD; 450.000 Euros pela utilização das instalações e manutenção, sem contar com o investimento contínuo no futebol, suportado apenas pela Tavistock e sem qualquer investimento da parte do Clube que detém 30% da SAD.Efetivamente, a CD Feirense SAD não pagou as duas últimas faturas relativas à utilização e manutenção do Complexo Desportivo e do Estádio no montante de 218.000 Euros, mas esse não pagamento tem diversas justificações que o Senhor Presidente conhece e decidiu ignorar, a saber:Esta semana ficou acordado o pagamento de uma fatura, referente à 1. volta do campeonato de 2020/21, tendo ainda a CD Feirense SAD suportado a contratação de uma empresa de controlo de qualidade e pago, como sempre, seis meses em adiantado;Os serviços de manutenção prestados pelo Clube, não foram prestados de forma adequada na época desportiva de 2019/2020Entre o dia 21-05-2019 e o dia 30-06-2020 de 2020, o relvado nº 2 esteve interdito e os serviços foram prestados de forma deficiente;Entre o dia 12-03-2020 e o dia 02-07-2020, a SAD não utilizou os relvados e instalações em virtude da pandemia do Covid-19, não fazendo sentido que o Clube se queira aproveitar dessa situação e cobrar o que sabe não ter direito;A parte das faturas que correspondem aos 50.000 Euros do reforço por causa da equipa de Sub-23 ficou dependente da apresentação dos respetivos custos, o que nunca foi feito por parte do Clube. O que foi acordado é que a SAD pagaria uma despesa adicional com os treinos e jogos dos Sub-23, até ao montante de 50.000 Euros, mediante apresentação por parte do Clube dos custos acrescidos, o que, até à data, nunca foi apresentado."