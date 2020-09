Dois anos de Bruno Brigido assinalados em vídeo

Faz hoje (quinta-feira) dois anos que Bruno Brigido se estreou com a camisola do Feirense. O sucessor natural de Caio Secco na baliza dos fogaceiros mereceu um vídeo com os seus melhores momentos, onde se destacam três grandes penalidades defendidas.





Na estreia, o brasileiro também mostrou qualidades, no terreno do Estoril, onde a equipa nortenha venceu por 2-1. As defesas, as saídas dos postes, os voos e outros momentos para ver e rever neste vídeo.