Dois casos a necessitar de reavaliação

Depois do importante triunfo no terreno do Estoril, o Feirense volta a treinar esta segunda-feira, sendo que, no plano do boletim clínico, há dois casos para reavaliar.





Abel Camará, com uma mialgia de última hora, falhou o desafio diante dos canarinhos, enquanto Ricardo saiu lesionado com dores nas costas no início da 2ª parte do jogo na Amoreira.Cada um à sua maneira têm sido peças de relevo para o onze de Filipe Rocha, pelo que, em Santa Maria da Feira, há a esperança de que ambos recuperem a tempo da receção, do próximo sábado, ao FC Porto B.