Dois jogadores do Feirense sofrem acidente de mota em Santa Maria da Feira

Dois jogadores do Feirense, da equipa de sub-19, ficaram feridos esta quinta-feira numa colisão entre um carro e uma mota em Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira. Vinham de um treino.As vítimas, ambas com 18 anos, acabaram por ser transportadas para o Hospital S. Sebastião, na Feira, com ferimentos ligeiros, depois de terem sido projetadas cerca de 7 metros, segundo avança o Correio da Manhã.O alerta para o acidente foi dado às 19h30.