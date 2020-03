Dupla aguarda por estreia

Os primeiros minutos pela equipa principal do Feirense são desejos quer de Ricardo Benjamim quer de Tiago Cavadas, os dois elementos do plantel orientado por Filipe Rocha que ainda não se estrearam.





O primeiro está em 3º lugar na hierarquia dos guarda-redes, a seguir a Caio Secco e Bruno Brigido, contando com 11 jogos pelos sub-23 na Liga Revelação. Depois de três temporadas em Espanha, ao serviço de Deportivo e Laracha CF, o guardião de 20 anos, filho da terra, voltou ao clube onde fez formação.Já o defesa-central marcou um golo em 14 jogos pelos sub-23 orientados por Rui Ferreira. Na equipa principal, tem a muito árdua tarefa de se intrometer na concorrência entre Ícaro, Guilherme Ramos e Ricardo. Com 21 anos, é conhecido por ser um central goleador…Apesar da dupla ainda não se ter estreado, a aposta da SAD é clara: estar atenta à formação e integrar, sempre que possível, os jogadores na equipa principal. A exigência dos treinos e o contacto diário com atletas mais experientes e com carreiras ao mais alto nível são fatores que contribuem para o crescimento de jovens como Ricardo Benjamim e Tiago Cavadas.