Dupla endiabrada do Feirense no topo dos goleadores

Uma confirmação e uma enorme surpresa. Fabrício e Marcus lideram a lista de goleadores do Feirense, com oito golos cada, e, no plano geral, só são superados por Bouldini, da Académica, que já marcou por 10 vezes.





A dupla ofensiva do Feirense reparte os méritos da boa prestação ofensiva da equipa orientada por Filipe Rocha e o seu faro apurado pelos golos promete animar, ainda mais, esta reta final do campeonato.Se Fabrício é um habitué na tabela dos melhores marcadores - ele que subiu de divisão nas duas últimas temporadas ao serviço de Famalicão e Farense -, já o 'rookie' Marcus é um 'outsider' inesperado. Mesmo depois de ter feito sete golos na Liga Revelação, poucos acreditavam que o talento nigeriano explodisse tão repentinamente na sua época de estreia na 2.ª Liga.A verdade é que a consistência exibicional, aliada a uma qualidade individual indiscutível, já fazem dele um titular do Feirense e uma das maiores revelações da prova. Em 15 jornadas, já foi eleito cinco vezes Homem do Jogo.