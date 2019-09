Dupla na luta pela posição 10

Fábio Espinho e Vítor Silva estão de Mira colocada no onze do Feirense para a receção ao Chaves. Com a saída de João Tavares, que foi titular nas duas últimas jornadas na posição 10, antes de sair para o Mafra, a dupla experiente disputa a titularidade.





Vitor Silva, por um lado, fez os 4 jogos do campeonato, tendo entrada no Estádio do Mar a 13 minutos do fim, a tempo de ajudar a recuperar de 2-0 para 2-2.Fábio Espinho, em contrapartida, já tem 15 dias de trabalho na Feira, o que poderá ser suficiente para que chegue a ser aposta de Filipe Martins.