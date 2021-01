Duplo desaire do Feirense exige maior eficácia

Duas derrotas, um jogo sem marcar. O Feirense vai procurar, domingo de manhã, diante do FC Porto B, retomar o caminho das vitórias depois dos deslizes diante de Vizela e UD Oliveirense. A quebra de rendimento, após quatro casos de Covid-19 e duas arbitragens que mereceram muitas queixas do banco de suplentes, pode, em parte, ser explicada pela falta de eficácia, nomeadamente no dérbi realizado em Oliveira de Azeméis.





A equipa de Filipe Rocha somou o 5º jogo sem marcar para o campeonato, mas, curiosamente, até foi, dos cinco, aquele em que mais rematou. Foram 17 tentativas de golo, mais uma do que diante do Sp. Covilhã, seis do que com o Cova da Piedade e sete do que o conseguido com Chaves e Arouca.Já com o Vizela, o caudal ofensivo foi bem menor e os remates também. Apenas sete... e um deles até deu golo, de Fabrício. Face a este duplo desaire, o Feirense caiu para a 3.ª posição na tabela e já leva quatro pontos de atraso para a Académica e nove para o líder Estoril.