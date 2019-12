Dúvida para esclarecer no meio-campo

Depois do empate frente ao Benfica B, na última jornada, o Feirense vai procurar regressar aos triunfos no encontro deste domingo, frente ao Farense. O técnico Filipe Rocha pode promover alterações no onze, estando a maior dúvida relacionada com a dupla Fábio Espinho/Vítor Silva.





Fábio Espinho chegou do Boavista e assumiu-se como titular indiscutível dos fogaceiros. Apesar disso, o médio iniciou a última partida no banco de suplentes, já que estava com gripe. Vítor Silva aproveitou assim para assumir o lugar de médio-ofensivo nas opções iniciais de Filipe Rocha no último encontro, isto depois de ter marcado o golo decisivo frente ao Sp. Covilhã, na jornada anterior.Agora, perante o facto de os dois experientes jogadores estarem fisicamente aptos, resta perceber qual será a opção para o lugar mais adiantado do meio-campo na partida deste domingo.