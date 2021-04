Dúvida para tirar no ataque do Feirense

A partida deste domingo entre o Feirense e o Cova da Piedade marca a estreia de Rui Ferreira pelos fogaceiros, sendo que o técnico tem algumas decisões importantes a tomar. Uma delas está relacionada com o avançado que será titular.





De forma um pouco surpreendente, João Victor fez parte das escolhas iniciais de Filipe Rocha na partida frente ao Arouca. No entanto, acabou por dar lugar a Fabrício, habitual titular, à passagem do minuto 60. Assim, resta perceber se Fabrício foi capaz de conquistar a confiança de Rui Ferreira ao longo da semana de trabalha e se recupera o lugar na frente de ataque. Na presente temporada, o experiente brasileiro, que até já marcou frente ao Cova da Piedade (em 2018/19, com a camisola do Famalicão), soma nove tiros certeiros.