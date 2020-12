Edson a fazer a diferença no corredor esquerdo

Chegou ao nosso país em 2014 e fez furor no Paços de Ferreira como extremo direito. Na altura, poucos podiam perspetivar uma carreira onde a polivalência seria uma das suas maiores armas, mas Edson Farias tem mesmo esse espírito: defender a equipa até à última gota e jogar onde o treinador entender. No Feirense, com Nuno Manta Santos, baixou para lateral para dar maior acutilância ao corredor e chegou a ser utilizado como 'pronto-socorro' no lado oposto da defesa, e sem comprometer.





Com Filipe Rocha, a sua vocação ofensiva mais perto do ponta-de-lança foi recuperada. Na época passada na sua posição de origem, mas recentemente mudou de corredor. Já diante do Benfica B, Edson Farias foi utilizado a extremo esquerdo e o bom rendimento deu-lhe nova titularidade na Póvoa de Varzim. Aliás, na última jornada, o brasileiro foi mesmo decisivo a assistir para o 0-1 após um contra-ataque conduzido pelo lado esquerdo e com um cruzamento rasteiro para o toque final de Marcus.