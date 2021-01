Edson abre vaga no ataque fogaceiro

Para o desafio desta noite em casa do Penafiel, o Feirense vê-se desfalcado de uma das suas peças mais influentes e um dos líderes de balneário. Edson viu o 5º amarelo contra o FC Porto B e está de fora, abrindo uma vaga no tridente ofensivo. Filipe Rocha deverá optar por lançar Fábio Espinho nas costas do ponta-de-lança e lançar Feliz num dos flancos, embora possa, por outro lado, tomar a decisão de render o camisola 12 por Fati.





Depois do regresso às vitórias frente aos azuis e brancos, o conjunto de Santa Maria da Feira procura ligar uma série de triunfos que garantam uma aproximação maior ao 2º classificado, a Académica.