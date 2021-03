Edson celebra quatro anos de Feirense

Faz esta quinta-feira quatro anos que Edson Farias se estreou com a camisola do Feirense. O extremo foi aposta no mercado de inverno, na época 2016/17, e seria um elemento importante na conquista da primeira permanência dos fogaceiros na 1.ª Liga. Em mais de 100 anos de história, nunca o Feirense tinha evitado a descida e fê-lo com um notável 8.° lugar.





Edson foi mais uma das apostas certeiras da SAD e, quatro anos volvidos, já enverga a braçadeira de capitão. São 118 partidas de castelo ao peito, 100 das quais como titular. A disponibilidade do brasileiro fê-lo recuar para lateral em muitas ocasiões e há números que saltam à vista neste seu percurso: cinco golos, seis assistências, 297 dribles e 991 ações defensivas com sucesso, entre recuperações de bola e interceções.Com Filipe Rocha, Edson voltou aos corredores do ataque e, mais uma vez, tem sido fundamental para o bom rendimento coletivo. Ainda recentemente, na importante vitória diante da Académica, o capitão foi eleito Homem do Jogo, distinção que também já tinha merecido frente ao Leixões. A título de curiosidade, e para fechar, Edson Farias soma 8988 minutos com a camisola do Feirense.