Edson Farias chega aos 100 jogos pelo Feirense

Apesar de o Feirense não ter conseguido vencer, o jogo do passado sábado foi bastante especial para Edson Farias. Chegado aos fogaceiros em 2016/17, o jogador brasileiro disputou, frente ao Sp. Covilhã, o 100º jogo com a camisola do conjunto de Santa Maria da Feira.





"Para sempre um fogaceiro. Grato ao clube e aos adeptos por tudo o que vivi nestes jogos. Muito feliz por esta marca neste grande clube", escreveu o polivalente jogador, que pode atuar em qualquer das alas na posição de lateral e de extremo, nas redes sociais.A publicação recebeu vários comentários de parabenização, desde atuais companheiros a ex-colegas de equipa, como é o caso de Vaná.